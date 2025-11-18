I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Cagliari hanno tratto in arresto un 49enne disoccupato e già noto alle forze di polizia, indiziato dei reati di tentata estorsione e resistenza a pubblico ufficiale.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo, in uno stato di evidente alterazione psicofisica, si è introdotto nel parcheggio riservato ai dipendenti del Comune di Capoterra e, dopo aver estratto un coltello a serramanico, ha iniziato a inveire e a pretendere la consegna di una somma di denaro che riteneva gli fosse dovuta dai servizi sociali.

Le sue urla e l’atteggiamento minaccioso hanno destato forte preoccupazione tra i presenti, che hanno chiesto aiuto a un carabiniere che si trovava libero dal servizio nei pressi del Municipio.

Il militare, in abiti civili e completamente disarmato, è prontamente intervenuto per riportare la situazione sotto controllo: si è avvicinato con calma e sangue freddo ed è riuscito a disarmare l’uomo e a bloccarlo, scongiurando il rischio che qualcuno potesse rimanere ferito.

L’azione tempestiva ha consentito di neutralizzare la minaccia fino all’arrivo della pattuglia nel frattempo chiamata in supporto. Il 49enne è stato poi trasferito in caserme e successivamente nel carcere di Uta, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

