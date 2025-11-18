Il Comune di Donori conferma anche nel 2026 la sua adesione al progetto “Promemoria Auschwitz” promosso da Arci Sardegna e dall’associazione “Deina”.

L’iniziativa, patrocinata dal Senato e dalla Camera dei Deputati, propone un percorso educativo rivolto ai giovani studenti attraverso un'esperienza di grande impatto che stimoli una riflessione profonda sulle tragiche vicende della Seconda Guerra mondiale e dello sterminio degli ebrei.

Al viaggio della memoria, che si svolgerà dal 2 al 7 marzo prossimi, parteciperanno due giovani del paese di età compresa tra i 18 e i 25 anni che riceveranno un contributo dal Comune per la copertura delle spese di trasferta (800 euro pro capite).

Prevista una visita ai campi di concentramento di Auschwitz-Birkenau, al Museo Fabbrica di Oscar Schindler e all’ex ghetto ebraico di Cracovia.

