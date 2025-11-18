Il quartiere di Su Planu, nel Comune di Selargius, è stato scelto dai tecnici di Abbanoa, settore Distribuzione, per realizzare un progetto pilota di studio e ingegnerizzazione delle reti idriche. Il rione è contraddistinto dalla presenza di grandi condomini, importanti centri commerciali, ma anche utenze più piccole rappresentate dalle villette a schiera: una varietà di tipologie con consumi differenti che consente di elaborare una gestione informatizzata del sistema di approvvigionamento idrico della zona con l’obiettivo di un maggiore efficientamento e un netto miglioramento del servizio.

Saranno tenute sotto osservazione soprattutto le pressioni: gli sbalzi improvvisi sono all’origine delle rotture delle condotte. Per questo motivo l’intera rete idrica del quartiere sarà interessata dall’installazione di particolari apparecchiature “data logger” che consentiranno di monitorare i dati. Ne saranno installate circa 600 in diverse tipologie d’utenza presenti nel quartiere. Un misuratore di pressione sarà installato nello snodo principale che alimenta la rete idrica di Su Planu nei pressi della rotatoria tra via Peretti e via Piero Della Francesca.

Per effettuare questa installazione giovedì 20 novembre 2025, tra le 8.30 alle 16.30, sarà interrotta l’erogazione nelle vie Montanaru, Loni, Boccaccio, Monte Grappa, Monte Rosa, vico Mossa, Dessì, Peretti, Cavalcanti, dei Medici, Lorenza De Medici, Limbara, Serpeddì, Della Francesca, Araolla, Ariosto, Pirandello, Monte Acuto, Bernina, Marmolada, Machiavelli, Monte Bianco, Cervino, Gennargentu, Gran San Bernardo, Gran Sasso, Monviso e Simon Mossa.

Le squadre di Abbanoa eseguiranno tutte le manovre necessarie per limitare eventuali disservizi. Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24.

