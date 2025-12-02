I Carabinieri della Stazione di Selargius hanno dato esecuzione a un’ordinanza applicativa della misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento, emessa dal Tribunale di Cagliari, nei confronti di una 22enne disoccupata.

Il provvedimento si inserisce nell’ambito del procedimento avviato a seguito della denuncia presentata nel novembre scorso dalla madre della giovane, che aveva riferito di essere vittima, sin dal 2017, di reiterati comportamenti vessatori messi in atto dalla figlia convivente: minacce, ingiurie, violenza verbale e fisica, in grado di generare nella donna un grave stato di ansia e timore per la propria incolumità.

Dopo la denuncia era dunque stato attivato il protocollo del Codice rosso e i militari, ricevuta l’ordinanza cautelare, hanno rintracciato la giovane presso la sua abitazione, procedendo alla notifica del provvedimento.

(Unioneonline)

