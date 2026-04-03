L’allarme bocconcini avvelenati stavolta si allarga al quartiere di Su Planu, a Selargius. La segnalazione è stata fatta da diversi residenti del rione, e tutte riconducono al parco dei bimbi: «Un cane è morto e uno è in fin di vita», scrive un’abitante della zona. Fenomeno confermato anche da altre persone che frequentano lo spazio verde comunale. «Le telecamere sono in funzione e la Polizia locale è stata informata», assicurano dal Municipio, «in modo da poter visionare i filmati utili per identificare il responsabile e di poter agire di conseguenza».

Lo stesso allarme che qualche mese fa era stato lanciato nella borgata Santa Lucia, in particolare nella zona fra via Satta e via Angioy, ma le polpette sospette erano state ritrovate anche fra i cespugli lungo i percorsi solitamente frequentati da chi passeggia col cane.

Sullo sfondo c’è la mattanza di animali di pochi anni fa, quando i bocconi avvelenati venivano addirittura lanciati nei cortili e nei giardini delle villette di viale Vienna, via Deledda e via Cambosu. In quel caso il problema era approdato anche in Consiglio comunale con un’interrogazione urgente dell’esponente della minoranza Riccardo Cioni che chiedeva un potenziamento delle telecamere nella borgata.

© Riproduzione riservata