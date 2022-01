L'amministrazione comunale di Settimo sta trovando la soluzione per organizzare in qualche modo la somministrazione dei tamponi su base volontaria forniti dalla Protezione Civile Regionale.

In un comunicato alla popolazione, il sindaco Gigi Puddu annuncia che “desidero sottolineare che stiamo riuscendo ad organizzare lo screening grazie esclusivamente al buon cuore di alcuni medici ed infermieri volontari di Settimo e grazie alla preziosa collaborazione della Misericordia di Settimo che si sono resi disponibili a collaborare per il bene della comunità”.

“L’appuntamento – continua – è fissato per domani 9 gennaio, a partire dalle ore 9, presso l’aula consiliare del Municipio, fino all’esaurimento dei 340 tamponi disponibili (ne avevamo richiesto 680). I bambini dovranno essere accompagnati dai genitori che dovranno avere con sé il modulo compilato consegnato alla Scuola”.

A SINNAI – Al via alle 16 anche nella sala consiliare del Comune di Sinnai lo screening anti Covid con i tamponi rapidi per le scolaresche cittadine in vista della riapertura dell'anno scolastico. I test sono stati programmati dal Comune oggi sino alle 19 e, nei giorni successivi, dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 15 alle ore 18,30. I tamponi assegnati al Comune di Sinnai dall'Ats sono mille.

“Anche l’amministrazione comunale di Sinnai - ha spiegato il sindaco Tarcisio Anedda - ha voluto agevolare organizzativamente l’impegno richiesto dalla regione all’Azienda Socio-Sanitaria locale, mettendo a disposizione dei Sanitari la sala consiliare del Comune e garantendo loro la consegna tempestiva dei test ad alta specificità e sensibilità. Per la partecipazione allo screening, le famiglie dovranno fare riferimento prioritariamente ai pediatri che hanno in cura i propri figli, i quali potranno svolgere le loro prestazioni presso i locali comunali indicati. A supporto del personale medico, potranno intervenire altri sanitari che vorranno garantire il loro impegno volontario. Ringrazio tutto il personale sanitario e le associazioni locali che hanno deciso di offrire in modo volontario la propria collaborazione”.

