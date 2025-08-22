Una pizzeria di Pitz’e Serra a Quartu nel mirino degli incendiari. 

Il fuoco appiccato da ignoti davanti al locale – “Stop Pizza” situato in via Lussemburgo – ha annerito le tre vetrate, senza per fortuna propagarsi all’interno. Solo tanto fumo e nessun danno. Sul posto vigili del fuoco e forze dell’ordine.

Il titolare Giampiero Sensibile è scosso: «Qui ci conoscono tutti, non abbiamo nemici».

