Quartu, pizzeria nel mirino degli incendiariLe fiamme hanno annerito le tre vetrate senza per fortuna propagarsi all’interno. Il titolare: «Non abbiamo nemici»
Una pizzeria di Pitz’e Serra a Quartu nel mirino degli incendiari.
Il fuoco appiccato da ignoti davanti al locale – “Stop Pizza” situato in via Lussemburgo – ha annerito le tre vetrate, senza per fortuna propagarsi all’interno. Solo tanto fumo e nessun danno. Sul posto vigili del fuoco e forze dell’ordine.
Il titolare Giampiero Sensibile è scosso: «Qui ci conoscono tutti, non abbiamo nemici».
