Tragedia a Quartu nel pomeriggio di oggi.

Nello scontro fra un’auto, una Citroen, e una moto una persona è morta. Roberto Massa, 53 anni, viaggiava sulla due ruote, per lui i soccorsi si sono rivelati inutili.

L’incidente è avvenuto in centro, tra via Sicilia e via Cagliari, zona già teatro di altri episodi simili.

Sul posto la polizia locale, gli agenti del commissariato e le ambulanze del 118.

La dinamica non è ancora chiara. Il motociclista, a seguito dell’impatto con la macchina al cui volante si trovava una donna rimasta illesa, è stato sbalzato dalla sella finendo poi sull’asfalto.

La strada è stata chiusa al traffico per consentire i rilievi.

Massa, operaio in una ditta di autospurghi, era conosciutissimo in città perché diacono nella basilica di Sant’Elena.

