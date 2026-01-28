l’incidente
28 gennaio 2026 alle 09:39aggiornato il 28 gennaio 2026 alle 10:04
Schianto sulla statale 128: coinvolti diverse auto e un mezzo pesanteLo scontro all’altezza di Barrali, direzione Senorbì
Brutto incidente sulla statale 128.
Secondo le prime informazioni ci sarebbe stato un frontale con un mezzo pesante che ha coinvolto diverse auto. Lo schianto dopo Barrali, direzione Senorbì.
Sul posto carabinieri, vigili del fuoco e ambulanze.
Traffico in tilt, in poco tempo si è formata una lunga coda.
- IN AGGIORNAMENTO -
