Brutto incidente sulla statale 128. 

Secondo le prime informazioni ci sarebbe stato un frontale con un mezzo pesante che ha coinvolto diverse auto. Lo schianto dopo Barrali, direzione Senorbì.

Sul posto carabinieri, vigili del fuoco e ambulanze.

Traffico in tilt, in poco tempo si è formata una lunga coda.

- IN AGGIORNAMENTO -

© Riproduzione riservata