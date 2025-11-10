Sarebbe lo scoppio di uno pneumatico durante la marcia la causa dell’incidente avvenuto questa mattina sulla 130, in territorio di Villaspeciosa.

Secondo una prima ricostruzione, una Mercedes Classe A, che procedeva in direzione Cagliari, avrebbe improvvisamente perso il controllo a seguito dell’esplosione, andando a urtare violentemente contro il guardrail centrale e coinvolgendo successivamente un altro veicolo che viaggiava sulla stessa corsia di marcia.

Entrambi i conducenti sono stati soccorsi dal personale del 118 e trasportati in codice rosso, poi declassato a giallo, al pronto soccorso dell’Ospedale Brotzu di Cagliari. Una è una ragazza incinta. Non sono in pericolo di vita. Ingenti i danni riportati dai veicoli coinvolti.

I rilievi tecnici e la gestione della viabilità, temporaneamente rallentata per consentire la messa in sicurezza dell’area, sono stati curati dai carabinieri di Decimomannu, che stanno proseguendo gli accertamenti per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata