Grave incidente questa mattina verso le 5.30 sulla Statale 130, tra Uta e Villaspeciosa.

Due le auto coinvolte nello schianto, almeno due i feriti, entrambi portati in ospedale in codice rosso per dinamica. Ma le loro condizioni non sono preoccupanti, tanto che il codice è stato poi declassato a giallo.

Sul posto, oltre alle ambulanze, anche i vigili del fuoco e i carabinieri.

