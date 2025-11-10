l’incidente
10 novembre 2025 alle 07:39aggiornato il 10 novembre 2025 alle 09:05
Schianto sulla 130, tra Uta e Villaspeciosa: due feritiDue i veicoli coinvolti nello scontro, avvenuto verso le 5.30 di questa mattina
Grave incidente questa mattina verso le 5.30 sulla Statale 130, tra Uta e Villaspeciosa.
Due le auto coinvolte nello schianto, almeno due i feriti, entrambi portati in ospedale in codice rosso per dinamica. Ma le loro condizioni non sono preoccupanti, tanto che il codice è stato poi declassato a giallo.
Sul posto, oltre alle ambulanze, anche i vigili del fuoco e i carabinieri.
