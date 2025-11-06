Andrea Cammisuli, 46 anni di Pula. È lui la vittima dell'incidente avvenuto intorno all’1 di notte alla rotonda di Villa San Pietro, sulla 195.

L’uomo viaggiava da Sarroch verso Pula a bordo di una Bmw 520, ha praticamente saltato la rotonda, è andato dritto per dritto a schiantarsi sul muretto.

L’uomo è morto durante il trasporto sull’ambulanza del 118. Cammisuli conosceva bene quella strada, la rotonda è illuminata e sull’asfalto non ci sono segni di frenata. L’ipotesi è che sia stato vittima di un malore o di un colpo di sonno.

Sul posto, oltre al personale del 118, sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Pula per i rilievi.

