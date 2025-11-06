Incidente mortale nella notte a Villa San Pietro, sulla strada statale 195: un’auto é finita sulla rotonda e il conducente ha riportato gravissime ferite e traumi.

É deceduto sull’ambulanza del 118 durante il trasporto in ospedale. Purtroppo inutili i tentativi di tenerlo in vita da parte dei soccorritori. L’incidente é avvenuto verso l’una e mezza.

L’uomo aveva circa 50 anni (non sono state ancora rese note le generalità). Sul posto le forze dell’ordine per i rilievi.

*** Notizia in aggiornamento ***

© Riproduzione riservata