Villa San Pietro, auto sulla rotonda della 195: morto un uomoLo schianto nella notte, la vittima è un cinquantenne di Pula, deceduto sull’ambulanza del 118
Incidente mortale nella notte a Villa San Pietro, sulla strada statale 195: un’auto é finita sulla rotonda e il conducente ha riportato gravissime ferite e traumi.
É deceduto sull’ambulanza del 118 durante il trasporto in ospedale. Purtroppo inutili i tentativi di tenerlo in vita da parte dei soccorritori. L’incidente é avvenuto verso l’una e mezza.
L’uomo aveva circa 50 anni (non sono state ancora rese note le generalità). Sul posto le forze dell’ordine per i rilievi.
