Tanta pioggia e alcuni temporali, poca neve sui rilievi e temperature in caduta. Non sarà un bianco Natale quello del 2025 in Sardegna, ma sarà sicuramente “bagnato” e freddo.

Da domani, secondo i meteorologi dell'ufficio meteo dell'Aeronautica, inizia una settimana all'insegna del peggioramento delle condizioni su tutta l’Isola, a iniziare dal sud, per poi spostarsi verso il centro nord. Una situazione variabile durante l'arco delle stesse giornate di Natale e Santo Stefano.

Durante la notte sono attese le prime precipitazioni sulle coste meridionali, poi la perturbazione si sposterà più a settentrione e per la vigilia del 24 la situazione rimarrà la stessa con piogge e temporali moderati. Rifarà capolino anche la neve, ma solo oltre i 1200 metri, quindi sui rilievi del Gennargentu. Il giorno di Natale qualche sprazzo di sereno ma ancora pioggia soprattutto sulla costa orientale con la perturbazione che dovrebbe risparmiare il nord Sardegna.

Il 26 nuove precipitazioni in tutta l'Isola e temperature in picchiata, con 4-5 gradi sotto per le minime e -2/3 gradi sulle coste. Previste anche nebbia la mattina nelle vallate del sud Sardegna.

