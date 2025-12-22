A Capoterra torna a creare disagi il banco automatico di Poste Italiane, nuovamente fuori servizio da diversi giorni. Una situazione che suscita amarezza e malcontento tra i cittadini, soprattutto perché non si tratta di un episodio isolato: già oltre un mese fa, infatti, lo sportello era rimasto inutilizzabile per un lungo periodo, costringendo l’utenza a rivolgersi esclusivamente agli sportelli interni dell’ufficio postale.

La nuova interruzione del servizio ha riacceso le proteste, in particolare tra anziani, lavoratori e persone con difficoltà negli spostamenti, che quotidianamente si affidano al bancomat per le operazioni più semplici, come il prelievo di contanti. L’impossibilità di utilizzare il banco automatico esterno comporta inevitabili code all’interno dell’ufficio, con tempi di attesa più lunghi e un aggravio dell’affluenza agli sportelli.

In un periodo in cui l’accesso rapido ai servizi essenziali dovrebbe essere garantito, il ripetersi di questi disservizi appare ancora più difficile da comprendere. I cittadini chiedono interventi risolutivi e una maggiore attenzione alla manutenzione delle infrastrutture, affinché episodi simili non si ripetano con tale frequenza.

Resta ora da capire quali saranno i tempi di ripristino del servizio e se verranno adottate misure concrete per evitare ulteriori interruzioni, restituendo alla comunità un servizio fondamentale per la vita quotidiana.

