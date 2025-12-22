Un libro per ogni bambino della scuola primaria e secondaria di Villasimius. A portarglielo questa mattina è stato direttamente Babbo Natale su iniziativa del Comune in collaborazione con l’istituto scolastico.

«La scelta di questo regalo non è stata casuale – ha sottolineato in una nota l’amministrazione comunale - ma pensata per stimolare la crescita personale, accendere l’interesse verso la lettura e contribuire ad arricchire il bagaglio culturale di ogni bambino e ragazzo della nostra scuola».

Non solo un momento di festa, insomma, ma anche un importante messaggio educativo.

Diverse le iniziativa del Comune in occasione delle festività per le fasce più piccole, per gli anziani (ieri c'è stato il pranzo per gli over 65) e - in genere - per tutti i cittadini.

© Riproduzione riservata