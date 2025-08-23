Multa da 18.100 e immediata sospensione dell’attività. Questo il provvedimento preso dai carabinieri nei confronti di una nota discoteca di Pula.

I militari della Stazione locale, assieme ai NAS e i NIL di Cagliari intensificato i servizi di controllo del territorio con la collaborazione della polizia municipale.

All’interno del locale sono state riscontrate gravi irregolarità in materia lavorativa e sanitaria. Su 22 dipendenti presenti, infatti, 4 erano impiegati in nero. Oltre alle sanzioni sono state anche impartite prescrizioni in materia di igiene e salubrità degli ambienti.

I controlli hanno anche riguardato le strade: un 23enne è stato deferito perché era alla guida in stato di ebbrezza, un 41enne perché ha rifiutato di sottoporsi al test per gli stupefacenti.

