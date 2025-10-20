Nell’ambito delle politiche di promozione della partecipazione e dello sviluppo locale, il Comune promuove un percorso formativo e laboratoriale che punta a stimolare la capacità della comunità di immaginare e progettare scenari futuri possibili per il territorio.

L’iniziativa, realizzata in collaborazione con Skopìa, società specializzata negli studi di futuro e nelle scienze dell’anticipazione, si inserisce nel più ampio impegno dell’amministrazione comunale a favorire la partecipazione attiva dei cittadini e la co-progettazione di azioni di sviluppo sostenibile e innovativo.

Al laboratorio saranno ammessi 30 partecipanti, suddivisi in due gruppi di lavoro, con l’obiettivo di garantire una partecipazione equilibrata e rappresentativa. Possono partecipare i residenti dai 18 e i 35 anni interessati ai temi dell’innovazione sociale, dello sviluppo locale e della pianificazione strategica. Le domande di adesioni dovranno essere presentate nel modulo online presente nel sito del Comune, entro l’11 novembre. Il laboratorio si svolgerà in due giornate consecutive, il 13 e 14 novembre, dalle 14 alle 18, nella Sala “Roberto Coroneo”.

