Sono in pubblicazione l'avviso pubblico e il modulo di domanda per l'ammissione alla misura regionale “Reis - Reddito di inclusione sociale - Fondi annualità 2026”, in favore di famiglie in condizione di fragilità economica.

Un piccolo aiuto per le famiglie che hanno più necessità.

Le domande dovranno pervenire tassativamente entro e non oltre lunedì 20 aprile 2026.

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