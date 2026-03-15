il bando
15 marzo 2026 alle 11:37
Villaputzu, progetto Reis: al via le domandeC’è tempo fino al 20 aprile
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Sono in pubblicazione l'avviso pubblico e il modulo di domanda per l'ammissione alla misura regionale “Reis - Reddito di inclusione sociale - Fondi annualità 2026”, in favore di famiglie in condizione di fragilità economica.
Un piccolo aiuto per le famiglie che hanno più necessità.
Le domande dovranno pervenire tassativamente entro e non oltre lunedì 20 aprile 2026.
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