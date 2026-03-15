L’obiettivo è far rinascere una delle realtà sportive storiche del paese. Nell’ex Ducato si lavora alla ricostituzione della Unione Sportiva Mandas, società calcistica che ha segnato per decenni la vita sportiva e sociale della comunità. Nei giorni scorsi si è svolto il primo incontro pubblico con l’obiettivo di ricostituire la Unione Sportiva Mandas, realtà dilettantistica che per decenni ha rappresentato un punto di riferimento per il paese. All’iniziativa ha preso parte anche il sindaco Umberto Oppus, che ha sottolineato il valore simbolico del momento: «Con grande piacere ho partecipato al primo incontro per ricostituire l’US Mandas. È questo il primo passo per creare, dopo un’assemblea, la nuova società che vuole riprendere la storia iniziata nel 1931 con la famosa partita Mandas-Nurri finita 4 a 1».

Il primo cittadino ha poi ringraziato il presidente Gianfranco Gessa, l’ex Antonello Atzori e tutti coloro che stanno offrendo la propria disponibilità per far ripartire il progetto. L’obiettivo è costruire una società capace di coinvolgere giovani e famiglie, rilanciando la socialità attraverso lo sport. Un percorso che si inserisce anche negli interventi realizzati negli ultimi anni per riqualificare gli impianti sportivi del paese. «Nelle piccole comunità lo sport rappresenta infatti molto più di una competizione: è uno spazio di incontro e crescita collettiva», continua Oppus. Ricostituire la squadra significa restituire a Mandas un luogo di aggregazione e identità, capace di unire generazioni diverse attorno agli stessi colori.

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