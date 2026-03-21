Hanno inseguito, braccato e ucciso un animale con un escavatore. E poi, dopo averlo schiacciato sotto il peso dei cingoli, gli hanno scagliato contro una pietra. La scena, di una violenza brutale, immortala gli ultimi istanti di vita di un batuffolo bianco, non ancora identificato, ed è stata ripresa in un video girato a Cagliari, nel parco degli Anelli, dove sono in corso lavori di riqualificazione.

Il filmato è stato inviato alla garante per gli animali del Comune, l’avvocata Francesca Maria Cogoni. Nelle immagini si vedono due uomini: «uno alla guida di un escavatore di dimensioni contenute, l’altro a piedi, mentre non erano dediti al lavoro per cui si trovavano sul posto». Una sequenza che ha spinto la garante a denunciare l’accaduto, con un esposto che sarà formalizzato alle forze dell’ordine «per risalire al più presto all’identità dei due». Il racconto è stato pubblicato anche su Facebook, accompagnato dai dettagli del filmato.

«L’uomo alla guida del piccolo escavatore – spiega Cogoni – rincorreva un batuffolo bianco, cercava di investirlo sotto i cingoli, di colpirlo con la benna. Fino a riuscirci». Poi l’altro uomo: «si avvicina, osserva, e decide di sferrare un calcio al batuffolo bianco, che vola e si schianta a terra. Si avvicina ancora, si china, valuta, raccoglie una pietra e la scaglia contro quella creatura vivente che poco prima correva disperata».

Per la garante, «azioni come queste minano la fiducia e rappresentano un affronto più grave e profondo di quanto possa apparire». E aggiunge: «un uomo su un escavatore, d’ora in poi, mi richiamerà sempre alla mente questo episodio».

(Unioneonline/v.f.)

© Riproduzione riservata