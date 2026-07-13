Sant’Andrea Frius, guasto alla condotta: acqua interrotta fino alle 17Intervento urgente di Abbanoa sulla condotta dell’impianto di sollevamento
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Disagi nell’erogazione dell’acqua a Sant’Andrea Frius, dove questa mattina è stato necessario avviare un intervento urgente sulla rete che alimenta il centro abitato. Il problema riguarda una perdita riscontrata nella condotta collegata all’impianto di sollevamento.
Per permettere ai tecnici di eseguire la riparazione in sicurezza, dalle 9 è stata sospesa la distribuzione idrica in tutto il paese. Secondo le previsioni di Abbanoa, i lavori dovrebbero concludersi entro le 17. Il servizio potrà comunque essere riattivato prima qualora l’intervento venga completato in anticipo.
Al momento del ripristino potrebbero verificarsi temporanei cali di pressione o fenomeni di torbidità, dovuti alle operazioni di svuotamento e riempimento delle tubazioni. Le eventuali anomalie potranno essere segnalate al numero verde del gestore, 800 022 040.