Al via i lavori di potenziamento della rete elettrica nel comune di Elmas. A partire dal prossimo mercoledì 15 luglio, e fino a venerdì 27 luglio, via Sulcitana sarà interessata da un importante intervento di riqualificazione che comporterà significative variazioni alla circolazione stradale e al percorso dei mezzi pubblici.

L'operazione, finalizzata alla posa dei cavidotti per la nuova canalizzazione della linea di media tensione “Silas”, sarà eseguita dalla ditta Elecnor Servicios y Proyectos per conto di E-distribuzione. Il cantiere si concentrerà nel tratto compreso tra l’intersezione con via del Pino Solitario e via Carloforte, prevedendo l’apertura di varchi in diversi punti nevralgici, tra cui gli incroci con via Caprera, via Capo Spartivento e via Garibaldini.

Per consentire lo svolgimento dei lavori in sicurezza, l’ordinanza emessa dalla Polizia locale prevede il restringimento della carreggiata e l’istituzione di un senso unico alternato, regolato da movieri, lungo i tratti di via Sulcitana di volta in volta interessati dal cantiere. Non solo: previsto il divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli nelle aree interessate dai lavori.

Le modifiche più rilevanti riguarderanno il trasporto pubblico, con la sospensione di sei fermate in via Sulcitana nel tratto interessato dal cantiere. Dal 16 al 27 luglio, nella fascia oraria compresa tra le 7.30 e le 18, gli autobus Ctm e Arst seguiranno percorsi alternativi: in direzione Assemini-Cagliari gli autobus avranno l’obbligo di svolta a destra in via Carloforte, proseguendo poi lungo via Sant’Antioco, via Don Sturzo e via Bronte. In direzione Cagliari-Assemini, invece, i mezzi dovranno proseguire dritti in via Bronte all’intersezione con via del Pino Solitario, per poi transitare in via Don Sturzo, via Sant’Antioco, via Carloforte, rientrando infine su via Sulcitana e viale Assemini.

Per limitare i disagi all’utenza, sono state istituite fermate provvisorie in via Carloforte (fronte ex negozio Lidl) e in via Don Sturzo (altezza via Lana), attive negli stessi orari e giorni delle deviazioni.

L'impresa esecutrice ha l'obbligo di segnalare il cantiere con almeno 48 ore di anticipo e di ripristinare la normale viabilità al termine di ogni giornata lavorativa. La Polizia locale di Elmas vigilerà sul rispetto dell’ordinanza per garantire la sicurezza degli automobilisti e dei residenti durante l’intera durata dei lavori.

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