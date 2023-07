I Carabinieri di San Vito hanno denunciato per furto aggravato un trentottenne cameriere, incensurato, del luogo.

L'indagine nasce dalla denuncia di una 52enne, cuoca di Pontedera, residente in Toscana, in vacanza in Sardegna. La donna era andata a prelevare 250 euro al bancomat. Si è però distratta per pochi secondi per leggere l’estratto conto e proprio in quel momento l’uomo le ha rubato le banconote appena sfornate dalla macchina.

La donna ha giusto fatto in tempo a vedere un'ombra che si allontanava. Quindi è corsa dai carabinieri.

I militari hanno rintracciato il 38enne grazie alle telecamere di videosorveglianza: l’immagine non era ben chiara ma è stato immortalato con due uomini, identificati, che hanno appurato la sua identità.

