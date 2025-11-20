San Vito, si riunisce il consiglio comunale: all’ordine del giorno variazione di bilancio e società partecipateLa riunione è stata fissata per martedì 25 novembre alle 17:30
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Martedì 25 novembre alle 17:30 si riunisce il Consiglio comunale di San Vito.
L’assemblea dovrà occuparsi della revisione ordinaria delle società partecipate (anno 2025), dell'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, della verifica della quantità e qualità delle aree da destinarsi alle residenze, alle attività produttive e terziarie e della determinazione del prezzo di cessione, anno 2026.
Si dovrà anche occupare dei lavori di realizzazione di percorsi d'acqua e della valorizzazione delle aree circostanti, dell'approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica, di una variazione al Bilancio di previsione e dell'aggiornamento del Programma triennale delle opere pubbliche.
Prevista anche una comunicazione del sindaco Siddi in ordine ai prelievi dal fondo di riserva.