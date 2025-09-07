Ritorna a senso unico alternato con impianto semaforico un tratto della 387 di circa duecento metri tra Muravera e San Vito. Da alcuni giorni sono infatti ripresi i lavori di ristrutturazione di un ponte iniziati a luglio e sospesi ad agosto per limitare i disagi durante il maggior periodo di afflusso turistico. I lavori, in base all’ordinanza dell’Anas, andranno avanti sino al 12 ottobre.

Gli operai adesso stanno intervenendo (tutti i giorni, domeniche comprese) sulla parte sinistra della carreggiata per chi viaggia in direzione San Vito.

Lavori che sono un po’ in ritardo sulla tabella di marcia (la conclusione definitiva era prevista, appunto, ad agosto) “perché – spiega in una nota l’ente strade – sono state applicate le disposizioni regionali in materia di salute e sicurezza nel luoghi di lavoro, e cioè nel periodo estivo si è lavorato dalle ore 6 alle ore 12.30” a causa delle alte temperature.

Il senso unico alternato andrà avanti, appunto, sino al 12 ottobre. Ad eseguire i lavori l’impresa Irpinia Strade con sede a Montecalvo Irpino, in provincia di Avellino.

