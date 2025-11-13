Via libera alla realizzazione di mini parcheggi al posto di vecchi ruderi abbandonati nel centro del paese. Il progetto, approvato dalla Giunta comunale di San Vito, consentirà nel giro di pochi mesi di abbattere un primo rudere in via Nazionale, a pochi metri da Piazza Sardegna.

Al suo posto ci saranno quattro o, al massimo, cinque nuovi parcheggi. Un altro rudere in via Firenze sarà invece demolito in un secondo momento perché le risorse disponibili, e cioè 85mila euro, sono sufficienti solo per un primo intervento (120mila euro il costo complessivo, espropri compresi). Anche qui lo spazio consentirà la realizzazione di cinque o sei parcheggi.

«Quattro parcheggi – ha spiegato il sindaco di San Vito Marco Antonio Siddi – fanno la differenza se, in una zona centrale, garantiscono un traffico più fluido e rendono il paese più decoroso. Contiamo di proseguire su questa strada». I lavori per la demolizione del rudere di via Nazionale dovrebbero partire entro la fine dell’anno. Per via Firenze occorre invece reperire ulteriori 35mila euro «e questo sarà fatto - conclude Siddi – il prossimo anno».

