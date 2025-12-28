“La gestione dei fondi FEASR e FEAGA in Sardegna – situazione attuale e prospettive”: questo il tema del convegno in programma per domani lunedì 29 dicembre, dalle 17.30 alle 19.30, presso il Consorzio Agrario Interprovinciale di Cagliari e Oristano, a Elmas.

Nel corso della stessa giornata, dopo lo svolgimento dell’assemblea ordinaria per l’approvazione del bilancio, si terrà l’evento pubblico dedicato al confronto istituzionale sulle Politiche Agricole Comunitarie.

L’iniziativa vedrà la partecipazione dell’assessore regionale all'Agricoltura Francesco Agus, che interverrà sulle scelte politiche e strategiche della Regione Sardegna in materia di Politiche Agricole Comunitarie e sull’utilizzo delle risorse FEASR e FEAGA ,a sostegno del comparto agricolo.

Alla presenza dell’Assessore regionale, dirigenti dell’Amministrazione e rappresentanti delle categorie professionali discuteranno delle priorità politiche, delle criticità operative e delle prospettive di rafforzamento dell’azione regionale a favore delle imprese agricole.

