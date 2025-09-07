Cinque anni intensi per il maggiore Giuseppe Meloni, al comando della Compagnia dei carabinieri di San Vito. L'ufficiale lascia l'incarico nel Sarrabus-Gerrei per un altro incarico di assoluto prestigio. Originario di Barisardo, il maggiore Meloni va a comandare la Compagnia carabinieri polizia militare aeronautica militare, alla base di Decimomannu. Nel Sarrabus-Gerrei il maggiore Meloni lascia un gran bel ricordo: un carabiniere-comandante gentiluomo, con tantissime operazioni di servizio sul territorio, guadagnandosi la stima di tutti: dei suoi carabinieri e soprattutto delle popolazioni di San Vito, Muravera, Villaputzu, Castiadas, Costa rei, Villasimius, Ballao, Armungia e Villasalto. Un ufficiale che da davvero raccolto la stima di tutti, dai cittadini a tutti gli amministratori comunali.

«Per cinque anni» come ha scritto il comando provinciale in una nota, il maggiore Meloni, «durante la sua permanenza alla Compagnia di San Vito ha incrementato la presenza sul territorio e diretto personalmente molte indagini che hanno portato a rilevanti risultati: dallo smantellamento di piantagioni di cannabis e reti di spaccio, alla repressione di rapine e violenze sessuali, fino alle operazioni contro la piaga estiva dei furti nelle abitazioni e sulle auto in sosta nelle aree turistiche del Sarrabus e di Villasimius. Sotto la sua guida, i reparti hanno saputo coniugare azione investigativa e presidio quotidiano del territorio, garantendo sicurezza e vicinanza ai cittadini».

«Il tutto in un territorio vastissimo dove in estate la popolazione si moltiplica con l'arrivo dei turisti e dei villeggianti. Un'area importantissima della costa sud orientale dove la presenza dei carabinieri, è determinante, assieme a quella delle altre forze dell'ordine, per assicurare la necessaria serenità».

