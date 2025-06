Via alla distribuzione dei calendari per la raccolta differenziata dei rifiuti a San Vito ma possono essere ritirati solo di persona con tanto di documenti per l’identificazione.

L’iniziativa del gestore dei rifiuti – nonostante alcune polemiche (“Perché non li consegnano a domicilio?”) - ha trovato il favore dell’amministrazione comunale. «Questa modalità di distribuzione del calendario – ha spiegato il sindaco Marco Antonio Siddi - già sperimentata con successo in altri paesi, è mirata a cercare di identificare gli utenti che riescono a farla franca, in quanto chi riceve il calendario deve dimostrare di essere registrato all'ufficio tributi».

Il sindaco, insomma, chiede a tutti un piccolo sacrificio: «Consigliare di fare fotocopie – ha aggiunto - equivale ad agevolare l'eventuale evasore, la cui tassa verrà posta a carico degli utenti onesti».

I calendari potranno essere ritirati dal 23 al 28 giugno nei locali di Via Roma (fronte Banco di Sardegna) dalle 9 alle 12. Previste eccezioni (consegna a domicilio) per le persone anziane o con ridotta mobilità.

