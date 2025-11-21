Il Consiglio comunale di San Vito si riunirà il 25 novembre alle ore 17,30. All'ordine del giorno l'approvazione dei verbali della seduta precedente del 6 novembre scorso, le comunicazione del Sindaco Marco Siddi sui prelievi dal fondo di riserva, la revisione ordinaria delle società partecipate, anno 2025, la determinazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Anno 2026. E, ancora, la verifica delle aree da destinarsi alle residenze, alle attività produttive e terziarie, la determinazione prezzo di cessione, anno 2026, i lavori di "realizzazione percorsi d'acqua e valorizzazione aree circostanti".

Approvazione progetto di fattibilità tecnico-economica. I lavori si chiuderanno con la discussione della Variazione n. 8 al Bilancio di previsione, del DUP e del Programma Triennale sulle opere pubbliche.

