Una estate con tanti eventi sotto le stelle a San Vito. La proposta è dell'amministrazione comunale con la collaborazione di privati e di associazioni varie con un calendario di eventi che andrà avanti sino a settembre col coinvolgimento anche di turisti e villeggianti.

Già realizzate diverse serate, il prossimo appuntamento è per il 28 giugno con la sesta edizione della Sagra della Pasta fresca, proposta dai Fratelli Marteddu.

Il sei luglio si svolgerà la 12esima edizione de "Sa Sagra de su drucci", organizzata dal Comitato Santa Maria. particolarmente interessante un'altra manifestazione, ancora organizzata dal Comitato Santa Maria, che il 12 luglio propone anche la serata "Cowboy e cowgirl in Festa".

Grande l'attesa anche per il 26 luglo per la Sagra de "Sa pratzida e de sa petza de craba"; il 1° agosto c'è lo "Schiuma party", organizzato dalla Pro Loco.

Per inizio agosto è prervista la festa in onore di Santa Barbara fra riti religiosi e civili. Tanti gli appuntamento per il Ferragosto. In programma la "Sagra del Pescatore", organizzata dal Gruppo Sportivo San Vito Calcio, la sagra San Lussorio e il il 23 agosto, "La Sagra de su pisci arrustu"; dal 25 al 30 agosto, Casa Cauli ospiterà "Calici diversi".

Il 6 settembre si terrà la terza edizione della"Cena in blu", organizzata dal Comitato Santa Maria. Per alcuni giorni è prevista anche l'apertura del museo dell'argento. Tante le altre iniziative collaterali che contribuiranno a calamitare l'attenzione di chi trascorre le vacanze nel Sarrabus.



