Un giovane operaio di 29 anni, residente a San Vito, è stato arrestato nella notte dai carabinieri della locale stazione con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’intervento rientra nei controlli mirati contro il traffico di droga nell’hinterland cagliaritano.

Il ragazzo è stato fermato in via Torino durante un controllo stradale di routine. Il suo atteggiamento nervoso ha insospettito i militari, che hanno deciso di procedere a una perquisizione personale e del veicolo. All’interno sono state trovate quattro sigarette artigianali contenenti marijuana.

La scoperta ha spinto i carabinieri a estendere le verifiche all’abitazione del giovane, dove è emerso un quantitativo ben più consistente: circa 265 grammi di marijuana, 2,5 grammi di hashish, due bilancini di precisione, materiale per il confezionamento e 1.150 euro in contanti, somma che gli investigatori ritengono legata all’attività di spaccio. Tutto il materiale è stato sequestrato.

Il 29enne è stato portato in caserma e trattenuto in attesa dell’udienza di convalida con rito direttissimo, prevista per la mattinata odierna presso il Tribunale di Cagliari.

(Unioneonline/Fr. Me.)

