Otto milioni di euro per mettere ancor più in sicurezza il territorio di San Vito. È l’importo richiesto dall’amministrazione comunale attraverso un bando regionale al quale, appunto, ha partecipato. Gli interventi riguardano la zona di Monte Narba (mitigazione del rischio idrogeologico, tre milioni di euro), il canale di guardia zona ovest (adeguamento funzionale, un milione e 750mila euro) e il canale di guardia zona est (altri tre milioni di euro).

Tra le opere in programma la realizzazione di argini lungo i corsi d’acqua che interessano il centro abitato, la risagomatura dei corsi d’acqua e il rifacimento di canali tombati.

Tutti interventi che, se finanziati, potrebbero far fare un salto importante al paese in termini di sicurezza. Anche se – c’è da sottolinearlo – l’amministrazione guidata da Marco Antonio Siddi dal 2018 ad oggi (anno dell’ultima alluvione) ha già portato a termine numerosi lavori per mitigare il rischio idrogeologico.

