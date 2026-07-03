Una donna è stata investita da camion cisterna per il trasporto di carburanti, questa mattina, all’altezza del semaforo di via Cagliari a San Sperate.

Non è ancora chiaro se si trovasse in sella a una bici o se stesse attraversando portando il mezzo a mano, quando il mezzo pesante l’ha travolta.

La donna ha riportato delle gravi ferite alle gambe. Sul luogo dell’incidente è intervenuto anche l’elisoccorso ma le cure sono state prestate dagli operatori del 118, arrivati a bordo di un’ambulanza medicalizzata.

Stando a quanto si apprende, la ferita non sarebbe in pericolo di vita.

© Riproduzione riservata