Brutto incidente ieri intorno alle 20 sulla strada provinciale 5, in territorio di San Sperate.

I vigili del fuoco del comando di Cagliari sono intervenuti per liberare uno dei conducenti delle due auto coinvolte nello schianto. Le sue condizioni sono subito risultate gravi: il ferito è stato affidato al personale medico del servizio territoriale di emergenza e trasferito in ospedale con codice rosso. L’altro automobilista ha riportato conseguenze di minore entità.

Sul luogo dell'incidente erano presenti anche le forze dell'ordine, che si sono occupate degli accertamenti sulla dinamica.

