Tanta apprensione oggi per un piccolo gattino finito nelle acque di un vascone situato in un terreno privato nella periferia di San Sperate.

A lanciare l’allarme sono state tre ragazze, che hanno sentito il felino miagolare disperatamente. Le giovani hanno presidiato l’animale senza allontanarsi, in attesa dei soccorsi.

Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco della centrale operativa di Cagliari, supportata dai carabinieri. I militari hanno recuperato il gattino dall’acqua, mentre i pompieri hanno eseguito le prime manovre di soccorso: l’animale aveva ingerito molta acqua.

Il gattino è stato poi affidato al padrone, rintracciato nelle vicinanze, che lo ha immediatamente portato da un veterinario per le cure necessarie.

