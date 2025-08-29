San Sperate, gattino cade in un vascone: salvato dai vigiliA lanciare l’allarme sono state tre ragazze, che hanno sentito il felino miagolare disperatamente
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Tanta apprensione oggi per un piccolo gattino finito nelle acque di un vascone situato in un terreno privato nella periferia di San Sperate.
A lanciare l’allarme sono state tre ragazze, che hanno sentito il felino miagolare disperatamente. Le giovani hanno presidiato l’animale senza allontanarsi, in attesa dei soccorsi.
Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco della centrale operativa di Cagliari, supportata dai carabinieri. I militari hanno recuperato il gattino dall’acqua, mentre i pompieri hanno eseguito le prime manovre di soccorso: l’animale aveva ingerito molta acqua.
Il gattino è stato poi affidato al padrone, rintracciato nelle vicinanze, che lo ha immediatamente portato da un veterinario per le cure necessarie.
(Unioneonline/Fr.Me.)