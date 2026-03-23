La Giunta comunale di San Nicolò Gerrei ha approvato il progetto dei lavori denominato “Interventi di protezione messi in sicurezza delle strade rurali a seguito dello stato di calamità naturale sul territorio a causa degli eventi meteorologici avversi del ciclone Harry verificatisi nei giorni 19, 20 e 21 gennaio 2026”.

Il progetto redatto dall’ufficio tecnico Comunale, prevede una spesa di 50mila euro con i quali si potrà intervenire per migliorare la viabilità nelle campagne.

© Riproduzione riservata