C'è tempo fino al 17 novembre per richiedere i contributi a fondo perduto. Il Comune dispone di oltre 52mila euro per sostenere le famiglie e contrastare lo spopolamento.

Più tempo a disposizione per chi vuole acquistare o ristrutturare la prima casa a San Nicolò Gerrei. Il Comune ha deciso di prorogare nuovamente i termini del bando 2026, fissando la scadenza per la presentazione delle domande alle 23.59 di martedì 17 novembre. Si tratta della seconda proroga: inizialmente le richieste dovevano arrivare entro il 21 ottobre, termine successivamente spostato al 2 novembre. Con il nuovo provvedimento, firmato il 2 novembre dal responsabile dell'ufficio tecnico Stefano Tuligi, i cittadini avranno altri quindici giorni per partecipare.

Il contributo può arrivare fino a 15mila euro, coprendo al massimo il 50% delle spese ammissibili. Le risorse complessivamente disponibili per il paese ammontano a poco più di 52mila euro, stanziati nell'ambito delle misure regionali contro lo spopolamento dei piccoli Comuni. I finanziamenti potranno essere utilizzati per acquistare un'abitazione, effettuare lavori di ristrutturazione oppure interventi di restauro e risanamento conservativo. Gli immobili dovranno trovarsi nel territorio comunale ed essere destinati a prima casa. Chi ottiene il contributo dovrà rispettare anche gli obblighi di residenza previsti dal bando.

Per l'assegnazione delle risorse sarà formata una graduatoria. Tra i criteri che danno diritto a un punteggio maggiore figurano il trasferimento della residenza da altre regioni o dall'estero, la formazione di nuovi nuclei familiari, la presenza di figli minori e l'età inferiore ai quarant'anni. Sono previsti punteggi aggiuntivi anche per chi svolge un'attività lavorativa o professionale nel paese e per il recupero di immobili nel centro storico. Il bando è stato inoltre rettificato dopo alcune osservazioni della Regione sui criteri di valutazione: il punteggio previsto per le abitazioni situate nel centro storico è stato ridotto da sei a cinque punti.

Le domande possono essere presentate attraverso la posta elettronica certificata all'indirizzo sngerreiufficioprotocollo@pec.it, consegnate direttamente all'ufficio protocollo del Comune oppure spedite con raccomandata. In quest'ultimo caso farà fede la data di arrivo, non quella di spedizione. Il bando completo e la modulistica sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di San Nicolò Gerrei.

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