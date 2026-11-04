Si aggirava tra le auto parcheggiate in via Nazionale, a Monastir, attirando l’attenzione dei carabinieri. Per un diciottenne, di origine straniera e senza fissa dimora, è scattata la denuncia dopo un controllo effettuato nella serata del 3 novembre.

I militari hanno notato il giovane mentre si muoveva tra i veicoli in sosta e hanno deciso di procedere a un controllo. Durante gli accertamenti è stato trovato in possesso di una cesoia da giardiniere e di un punteruolo frangivetro.

Gli attrezzi, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, sarebbero stati verosimilmente destinati a essere utilizzati per mettere a segno furti sulle auto parcheggiate. Al termine delle verifiche, il diciottenne è stato denunciato.

(Unioneonline/En.Ne.)

© Riproduzione riservata