Quartu, animali morti gettati nei box per la raccolta degli abiti usatiServizio di ritiro potenziato ma non basta: nei contenitori c’è chi butta di tutto
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Che fossero usati come cassonetti era ormai chiaro da tempo, ma quello che gli addetti alla raccolta delle buste stanno trovando all'interno dei contenitori per la raccolta degli abiti usati a Quartu va oltre quello che ci si aspetta.
C'è chi sta gettando anche animali morti, chiusi dentro buste di plastica e umido maleodorante che va a mischiarsi a pantaloni, magliette e maglioni. A niente è servito nemmeno potenziare i giorni di ritiro a tre volte a settimana. Basta infatti un giorno e la situazione torna la stessa con contenitori riempiti al limite e bustoni e ingombranti lasciati ai loro piedi.
Proprio per evitare tutto questo nelle scorse settimane sono stati eliminati i contenitori per la raccolta degli abiti usati all’incrocio tra via Marconi e piazza Azuni, a fianco alla macchinetta per lo scatto delle fototessere, trasformati in letamai.
Il problema tuttavia persiste in altre zone della città come via san Benedetto, piazza IV Novembre e il parchetto tra via Marconi e via Merello. Qui i contenitori erano stati trasferiti da via San Francesco in via sperimentale e nonostante le proteste dei residenti della zona non sono ancora stati spostati.