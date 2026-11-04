Una perdita d’acqua che si protrae da fine maggio, tra infiltrazioni, danni alle proprietà e continui disagi. Succede in Vico Primo Mediterraneo, a Domus de Maria, tra le case ai numeri civici 7, 9 e 13.

A denunciare la situazione è Elisabetta Baire, 49 anni, che da almeno quattro anni convive con guasti ricorrenti alla rete idrica. «Le tubature cedono in punti diversi e l’acqua scorre sotto e accanto alle fondamenta delle case, costruite su un terreno in pendenza», racconta la residente.

Nonostante le ripetute segnalazioni ad Abbanoa, gli interventi sarebbero stati soltanto provvisori: «Mettono una fascetta, ma poco dopo il tubo si rompe altrove». In passato, riferisce Baire, l’acqua è penetrata nell’abitazione e durante una riparazione sarebbe stata danneggiata anche la condotta fognaria, causando fuoriuscite di reflui.

Nel 2023 la donna, stanca della situazione, ha inoltre speso 1400 euro per incaricare una ditta privata per individuare una perdita. A preoccupare sono anche gli avvallamenti della strada e i ripristini incompleti dell’asfalto: «Non voglio un’altra fascetta, chiedo la sostituzione della rete. Si spreca tantissima acqua».

La vicenda è stata segnalata anche agli enti competenti e al Comune, la sindaca non ha rilasciato dichiarazioni. Da Abbanoa fanno sapere: «Abbiamo effettuato il sopralluogo e dato mandato all’impresa delle manutenzioni di intervenire quanto prima».

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