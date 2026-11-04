Un programma di opere pubbliche da oltre 11,4 milioni di euro per ridisegnare e migliorare le infrastrutture e i servizi del paese nei prossimi tre anni. È quanto prevede lo schema del Programma triennale dei lavori pubblici 2027-2029 adottato dalla giunta comunale di Monastir con la deliberazione del 30 ottobre 2026 (documento pubblicato sul portale amministrazionetrasparente.unionesarda.it).

Il piano contempla interventi per un importo complessivo di 11 milioni 452 mila 981,84 euro, distribuiti tra il 2027 e il 2029. Nell'elenco annuale 2027 figurano due opere considerate prioritarie.

La prima riguarda il superamento delle problematiche idrauliche del canale coperto Is Abis, per il quale è previsto un investimento complessivo di un milione 110 mila 000 euro, con una quota di 535 mila 185,79 euro programmata nel primo anno. L'intervento punta a migliorare le condizioni di sicurezza idraulica dell'area.

La seconda opera riguarda la messa in sicurezza del campo sportivo, necessaria per ottenere il certificato di prevenzione incendi. L'investimento complessivo previsto è di 870 mila euro.

Una parte consistente della programmazione si concentra sul 2028, anno nel quale sono previsti diversi interventi sul patrimonio pubblico e sulla rete infrastrutturale comunale.

Tra le opere inserite figurano la riqualificazione di viale Europa, articolata in tre lotti, con un investimento complessivo di 1,2 milioni di euro, e la sistemazione di via Nazionale, per 500 mila euro.

Previsti inoltre 292 mila 981,84 euro per la manutenzione straordinaria delle strade rurali, 300 mila euro per la strada in località Bau Nuraminis e 258 mila euro per la messa in sicurezza del ponte di viale Cimitero.

Attenzione anche agli edifici pubblici: il programma comprende la messa in sicurezza del cimitero, attraverso l'automatizzazione degli ingressi e la realizzazione di un impianto di videosorveglianza.

Per quanto riguarda le strutture sportive e scolastiche, sono previsti 800 mila euro per la ristrutturazione e la messa a norma della palestra di via Michelangelo, 150 mila euro per favorire l'accessibilità e l'ingresso inclusivo alla scuola elementare di via Progresso e 1,65 milioni di euro per la ristrutturazione della palestra comunale a supporto della scuola elementare di via Progresso, con i lotti 2 e 3.

Completano gli interventi programmati per il 2028 la manutenzione straordinaria di un immobile comunale in via Progresso e i lavori di infrastrutturazione e manutenzione straordinaria nel Piano per gli insediamenti produttivi di Is Argiddas, per un milione di euro. L'intervento economicamente più consistente previsto per il terzo anno del programma riguarda la realizzazione della nuova caserma dei carabinieri, per la quale è indicato un investimento complessivo di 2,7 milioni di euro. La programmazione colloca l'opera nel 2029.

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