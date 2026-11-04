Continua il viaggio di Saboris Antigus nei territori del Sarcidano e della Trexenta. La terza tappa prevista per domenica 8 novembre sarà a Serri, piccolo centro ricco di cultura e tradizione.

Da diverse settimane una comunità intera si sta preparando a questo appuntamento per mostrare ai visitatori la ricchezza di un paese e di un territorio grazie alla sua tradizione culinaria, archeologica, storica.

«Questa manifestazione» ha detto il sindaco Samuele Gaviano «raccoglie un prezioso patrimonio di valori, saggezza e tradizioni, custodire tutto questo vuol dire custodire la nostra identità, la nostra storia e l'amore per la nostra terra».

Non a caso il tema di questa tredicesima edizione è "Gusto e territori. Protagonisti in prima persona" dove i protagonisti sono le famiglie custodi delle ricette tradizionali e le nuove generazioni che prendono il testimone per perpetuare conoscenze e valori.

Dunque cortili e case aperte a partire dalle 9,30 nelle vie del centro storico con degustazione di prodotti tipici, dimostrazioni ed esposizioni artigianali. Non manca la possibilità di prenotare il bus navetta che nel corso della giornata porterà i visitatori nel sito nuragico di santa Vittoria a pochi chilometri dal centro abitato. Nel pomeriggio dopo aver gustato i vari piatti tipici, il cibo da passeggio e tante altre pietanze proposte dai numerosi punti ristoro, saranno riaperte le mostre e si darà il via alla musica e lo spettacolo con numerose esibizioni itineranti.

Tanto da vedere, tanto da assaporare e tanto da scoprire dunque nel piccolo centro del Sarcidano che conserva con orgoglio un grande patrimonio che simbolicamente sta passando dai racconti degli anziani alla memoria dei più giovani perché nulla vada perduto.

Sarà uno spettacolo pirotecnico a sancire la fine di questa terza tappa di Saboris Antigus a Serri. Prossimo appuntamento domenica 15 novembre a Siurgus Donigala.

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