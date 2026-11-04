Ultimi giorni a Escalaplano per richiedere i contributi del programma regionale «Mi prendo cura», pensato per sostenere le persone con gravi disabilità e le loro famiglie. Le domande dovranno essere presentate entro domani, giovedì 5 novembre, per ottenere un rimborso che può arrivare fino a 2mila euro, con la possibilità di raggiungere i 3mila euro in alcuni casi.

Il sostegno è destinato a chi beneficia del programma «Ritornare a casa Plus», ma anche alle persone che hanno già richiesto l'attivazione di un nuovo progetto e attendono una risposta da oltre trenta giorni. I contributi serviranno a coprire alcune spese sostenute nel corso del 2026, come l'acquisto di medicinali, ausili e protesi non forniti dal servizio sanitario, ma anche i costi dell'energia elettrica e del riscaldamento non coperti da altri aiuti. Per chi è ancora in attesa dell'attivazione di «Ritornare a casa Plus» è previsto anche un sostegno per le spese di assistenza professionale.

L'importo massimo ordinario è di 2mila euro, mentre per le persone affette da sclerosi laterale amiotrofica (SLA) o sclerosi può salire fino a 3mila euro. La somma effettivamente riconosciuta dipenderà dall'ISEE sociosanitario e dalle risorse disponibili. Per ottenere il rimborso sarà necessario presentare la documentazione delle spese sostenute, insieme all'attestazione ISEE e al modulo predisposto dal Comune. Le richieste possono essere consegnate a mano all'Ufficio Servizi Sociali, in via Sindaco Giovanni Carta 18, oppure inviate tramite PEC all'indirizzo protocollo@pec.comune.escalaplano.ca.it. La modulistica e l'avviso completo sono disponibili sul sito istituzionale del Comune.

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