Come da cronoprogramma, hanno preso il via in via Cagliari a Quartu i lavori per il rifacimento dell'asfalto ed è stata una giornata difficile per gli automobilisti. Lunghe code si sono formate fino a via Brigata Sassari soprattutto nelle ore di punta. L’intervento segue gli scavi effettuati da Enel per il lavori di efficientamento energetico nell’ambito del Pnrr e prevede il ripristino a tutta sezione: l’asfalto sarà quindi rifatto sull’intera larghezza della carreggiata, quindi non esclusivamente nella porzione interessata dagli scavi.

Il traffico è andato in tilt anche per la concomitante presenza del mercatino rionale e la chiusura di via Della Musica. Ma se in via Cagliari arrivano i ripristini in altre strade invece si aspetta da mesi con solchi profondi da parte a parte della carreggiata e automobilisti che continuano a distruggere gomme e e ammortizzatori. E’ il caso ad esempio di via Turati dove restano ancora i segni di precedenti lavori con buche che rendono quasi impossibile il passaggio in tre punti diversi: all’ingresso da viale Marconi, prima dell’incrocio con via Bizet e dopo la scuola.

© Riproduzione riservata