Saras proroga fino al 30 novembre le condizioni di vendita agevolate dei carburanti in Sardegna, con l’obiettivo di contribuire a calmierare i prezzi e sostenere consumatori e imprese dell’Isola.

La decisione, annunciata dalla società questa mattina, arriva in un contesto caratterizzato dal perdurare dell’incertezza e della volatilità degli scenari energetici. L’iniziativa, avviata il 10 ottobre, è rivolta in particolare agli operatori del trasporto pesante su strada, al comparto agricolo, al settore della pesca e alle stazioni di servizio indipendenti.

Secondo quanto riferito da Saras, le condizioni agevolate hanno già prodotto risultati positivi, consentendo ai partner commerciali della società di trasferire ai consumatori e alle imprese sarde riduzioni significative del prezzo dei carburanti.

Con la proroga, il gruppo conferma dunque il proprio impegno a favore del sistema economico regionale, puntando a contenere, almeno in parte, l’impatto dei costi energetici sulle attività produttive e sulla mobilità.

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