Lo scorso 21 agosto misero in salvo due donne durante lo spegnimento di un incendio che stava minacciando una casa rurale nelle campagne di Muravera, in località “Su Zippiri” (sulle colline di fronte al litorale che va dai Quattro Mori a Torre Salinas). Per questo grande gesto l'ispettore superiore Mauro Pisu, comandante della stazione del Sarrabus del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale (sede a Villaputzu) e l’assistente capo Danilo Loi, hanno ricevuto un encomio.

A consegnarglielo lo scorso 31 ottobre il sindaco di Tempio Gianna Masu durante le celebrazioni per il centottantunesimo anniversario di fondazione del Corpo forestale in Sardegna. Celebrazioni che si sono svolte nella città gallurese alla presenza, tra gli altri, della presidente della Regione Alessandra Todde.

L’intervento del 21 agosto scorso era particolarmente complicato. Una donna con difficoltà motorie e la sua badante si sono ritrovate intrappolate nella casa rurale, circondata dalle fiamme. Gli uomini della forestale hanno scavalcato un cancello, raggiunto l’abitazione e messo in salvo le due donne in maniera tempestiva e coraggiosa. Per Muravera e il Sarrabus un motivo di orgoglio e la dimostrazione di quanto sia importante il lavoro del Corpo Forestale (e di tutte le altre forze dell’ordine) in particolare quando ci sono degli uomini particolarmente capaci e preparati.

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