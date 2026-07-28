San Gregorio, nuovi controlli tra le terre devastate dal fuocoLe squadre di Forestas hanno effettuato altri sopralluoghi nell’area colpita dal vasto incendio di sabato scorso. Proseguono le indagini per risalire ai responsabili
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Nuovi sopralluoghi nell’area devastata sabato scorso dall'incendio a San Gregorio, sotto i Sette Fratelli. La zona è stata monitorata costantemente anche oggi dagli uomini di “Azienda Forestas” di Campuomu per localizzare eventuali nuove situazioni di pericolo. Nessun segno di allarme è stato riscontrato, salvo qualche fiammella segnalata e subito spenta fra tronchi già divorati dal fuoco sabato scorso. Immediata è stata la bonifica con l'intera area che ora appare in stato di sicurezza.
Vanno avanti anche le indagini per risalire ai piromani: come è noto l'incendio è stato appiccato in tre punti lungo la vecchia Orientale sarda all'altezza del venticinquesimo chilometro.