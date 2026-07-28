Nuovi sopralluoghi nell’area devastata sabato scorso dall'incendio a San Gregorio, sotto i Sette Fratelli. La zona è stata monitorata costantemente anche oggi dagli uomini di “Azienda Forestas” di Campuomu per localizzare eventuali nuove situazioni di pericolo. Nessun segno di allarme è stato riscontrato, salvo qualche fiammella segnalata e subito spenta fra tronchi già divorati dal fuoco sabato scorso. Immediata è stata la bonifica con l'intera area che ora appare in stato di sicurezza.

Vanno avanti anche le indagini per risalire ai piromani: come è noto l'incendio è stato appiccato in tre punti lungo la vecchia Orientale sarda all'altezza del venticinquesimo chilometro.

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