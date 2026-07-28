In Consiglio comunale a Sinnai, si discute mercoledì 29 luglio una mozione sulle recenti interruzioni ripetute e prolungate dei giorni scorsi della fornitura di energia elettrica nel territorio comunale che, per giorni, hanno creato pesantissimi disagi e danni. L’ordine del giorno parla di «Competenze e iniziative del Sindaco e del Comune a tutela della popolazione, richiamo del gestore al rispetto degli obblighi di servizio pubblico e la richiesta di un incontro al Prefetto»

Il Consiglio comunale di Sinnai si riunirà alle 16,45. All’ordine del giorno anche la discussione, di interrogazioni, l’approvazione del regolamento attuativo comunale della “Rottamazione quinquies", l’approvazione delle modifiche al regolamento per l’applicazione della tassa dei rifiuti (Tari), la presa d'atto del Piano economico finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani. Si parlerà anche della salvaguardia degli equilibri di bilancio e della Variazione di assestamento generale al bilancio di previsione 2026 - 2028.

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